المنفي يؤكد حرص الرئاسي على إدارة الأموال لليبيين دون غيرهم

العنوان – لوساكا

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي الرئيس، حرص المجلس لملكية إدارة الأموال لليبيين دون غيرهم.

وشدد المنفي خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي، “شارل ميشال”، وذلك على هامش اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية في العاصمة الزامبية لوساكا على مطالب الليبيين في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

من جانبه أكد ميشال، استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لإنجاح دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

وتطرق الاجتماع لملف الأمن الغذائي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وملف الانتخابات.

وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وآلية تعزيز العلاقات الليبية الأوروبية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتم التأكيد على دور المجلس الرئاسي في المحافظة على توحيد مؤسسات الدولة، وأهمية المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وتعزيز الشراكة في مجال التنمية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.