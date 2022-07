ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية الأخيرة ستلقي بظلالها على المشهد الليبي، خاصة بعد استئناف ضخ النفط وزيادة الإنتاج، وربما قد تحدث انفراج في أزمة الكهرباء، وتحسن في سعر الصرف إذا سارت الأمور بطريقة سلسلة، حسب تعبيره.

الشيباني ناشد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء جميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن خطاب الكراهية، مشددًا على أهمية العمل الجاد لإزالة كافة العوائق من أجل إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

كما أشار الشيباني إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسته المقبلة في مدينة طبرق، لافتًا إلى أن أهالي المدينة يراعون الأعراف والتقاليد وهم داعمون لمجلس النواب.

The post الشيباني: تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية قد تحدث انفراج في أزمة الكهرباء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية