متعهدا باحترام العقود مع الشركات الأجنبية.. بن قدارة في شركة الخليج العربي للنفط

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اجرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية فرحات بن قدارة رفقة أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط زيارة الى شركة الخليج العربي للنفط حيث كان في استقبالهم صلاح القطراني رئيس لجنة الإدارة وبعض من مشايخ واعيان منطقة الهلال النفطي .

والقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بيان رفع القوة القاهرة عن المواني والحقول النفطية.

وعبر بن قدارة عن سعادته بتواجده بشركة الخليج العربي للنفط للإعلان عن انطلاق عمليات الإنتاج والتصدير.

وذلك بكافة الحقول والموانئ على كامل التراب الليبي.

فضلا عن إنهاء الاغلاقات بفضل جهود الاعيان والمشايخ والوصول الى تفاهمات.

بغية حلحلة كافة المشاكل والصعوبات بمناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.

مؤكدا أنها ستنعكس بالإيجاب على القطاع النفطي ومستخدميه وكافة القطاعات الأخرى وخاصة الكهرباء .

في حين تعهد بن قدارة باحترام مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديدة لكافة العقود والاتفاقيات مع الشركات الاجنبية.

وأوضح رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بين فيها ان شركة الخليج تمر بظروف مالية غاية في الصعوبة.

مؤكدا عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشركات والمقاولين.

مطالبا بتدخل المؤسسة على وجه السرعة لحلحلة هذه المشاكل التي أصبحت عائق امام اعمال الصيانة والإنتاج بالشركة وايفاء حقوق الغير.

في حين تطرق رئيس لجنة الإدارة الى التأمين الطبي بالشركة وضرورة وضع آلية عاجلة من قبل المؤسسة الوطنية بشأنه.