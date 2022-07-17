فؤاد: من يرفض الحلول الحاسمة حول إقفال النفط لا يفتح فمه بكلمة

طالب محمد فؤاد، الطبيب الليبي ومحلل قنوات الإخوان المقيم في إيطاليا، من من يرفضون الحلول الحاسمة حول إقفال النفط، بعدم فتح أفواههم بأي كلمة، بحسب تعبيره.

وقال فؤاد، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نطلعوا نتكلموا ونقولوا إنه لا يوجد حل سياسى للأزمة فى ليبيا وأنه يجب تحرير الحقول وسرت والجفرة على الأقل. يطلعوا عليك المحايدين (جماعة ربي ينصر الحق) وجزء من الشعب اللي يعانى في انقطاع الكهرباء وأزمات السيولة بسبب «حفتر» ويبدأوا في الإسطوانة إياها”، وفقا لزعمه.

وأضاف “يقولون أنت تبي الحرب.. وجيب سلاحك وخش الجبهة وأنت عايش برة، وتبدأ الصفحات الممولة تنزل في البوستات والهجوم، وبعدين لما يمشي أي سياسي يتفاوض مع «حفتر» يجوك نفس المجموعة يقولولك علاش ما تخونش فلان وعلان؟”، على حد ادعائه.

وتابع “أي واحد يرفض الحلول الحاسمة والحازمة خصوصا في مجال إقفال النفط ماعنداش الحق أنه يفتح فمه بأي كلمة، لأنه مؤيد التفاوض مع المجرمين ضمنا أو علنا”، بحسب حديثه.