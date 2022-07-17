حكومة الوحدة الوطنية: اجتماع تحضيري لمجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة بن قدارة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من قبل الحكومة برئاسة فرحات بن قدارة عقد اجتماعا تحضيريا بمبنى المؤسسة بالعاصمة طرابلس.

ونشرت الصفحة الرسمية للحكومة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا للاجتماع الذي ترأسه ابن قدارة.

انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية

ويوم الجمعة، أعلن فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية اعتبارا من اليوم الجمعة، ورفع حالة القوة القاهرة بها.

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ويوم السبت قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن هناك تخوفًا من أن مجلس الإدارة الجديد «جاء بصفقة سياسية أو تقاسم غنائم أو أن المؤسسة دخلت كصفقة في هذا الموضوع». وأضاف بن قدارة، في مقابلة مع قناة العربية الحدث، مساء السبت: «نحب أن نطمئن الجميع بأن المؤسسة ستكون شفافة جدًا، فالإيرادات التي ستحصلها المؤسسة سيتم إعلانها، كم بعنا وصدرنا».

اجتماع تحضيري لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، 17 يوليو 2022. (فيسبوك)

اجتماع تحضيري لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، 17 يوليو 2022. (فيسبوك)

اجتماع تحضيري لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، 17 يوليو 2022. (فيسبوك)