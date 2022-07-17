مؤسسة النفط: لن نعترف بأي قرارات باطلة صادرة عن أجسام غير شرعية ومنتهية الولاية

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد أنها لم ولن ولن تعترف بأي قرارات باطلة صادرة عن أجسام غير شرعية ومنتهية الولاية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها على “فيسبوك” أنها ماضية في أداء عملها وفق ما ينص عليه القانون، وأن مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد.

وشدد المؤسسة أن مجلس إدارتها لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية طبقا للاتفاق السياسي الذي أنتج هذه الحكومة والذي حدد الـ 21 يونيو 2022 كأخر يوم لشرعيتها على الأرض.

وذكرت أن ما ادعت الحكومة ومنصاتها الإعلامية الممولة بمال الليبيين عن أنها إجراءات تسليم واستلام، هي عبارة عن اقتحام غير قانوني لمقار مؤسسة اقتصادية من قبل مسلحين وملثمين تابعين لرئيس الحكومة منتهية الولاية.

وأكدت المؤسسة أنه نجم عن هذا الاقتحام تعنيف العاملين وكسر الأبواب والعبث بالممتلكات العامة، مشيرة إلى أن المؤسسة مازالت محتلة ومطوقة بالمركبات المسلحة حتى تاريخ هذا البيان.

وأفادت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه كل الضالعين في هذا الاعتداء الصارخ والمهين على مؤسسة اقتصادية تشكل 97% من قوت الليبيين، من أجل تمكين أشخاص فرضوا على الحكومة المنتهية في أبوظبي من أجل ضمان استمرار بقاء الحكومة وإهدارها لمال الليبيين خارج حدود الشرعية.

وأخلت المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ذمتها وذمة قطاع النفط الليبي والدولة الليبية من أي اتفاق مشبوه تم التوقيع عليه من قبل العائلة الحاكمة المنتهية الشرعية في فنادق ابوظبي.

وذكرت أن أي وعود بمنح إتوات سنوية أو التفريط في المصافي أو حقوق الدولة الليبية هي وعود زائفة أعطى فيها من لا يملك لمن لا يستحق وأنها ملزمة فقط لمن أبرمها ووقع عليها والمؤسسة والدولة الليبية في حل من ذلك.