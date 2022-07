مدير منفذ رأس اجدير: معالجة الازدحام الحاصل في المنفذ يحتاج فقط للدعم وتعاون المسافرين

ليبيا – قال مدير منفذ رأس اجدير العميد سالم العكعاك إن عدد ساعات الانتظار أمس السبت بالمنفذ لا تتعدى ساعتين بعد وصولها الأيام الماضية لـ10 ساعات تقريبًا.

العكعاك وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء،أرجع سبب الازدحام الحاصل في المنفذ إلى زيادة عددالمسافرين في المناسبات والأعياد الذي بلغ في اليوم الواحد 7000 مسافر ليبي.

ونوه إلى أن ثقافة المسافر تلعب دورًا في تخفيف الازدحام لو أن المسافرين اختاروا وسائل النقل العام “الحافلات”.

وأضاف: “خصصنا ممرًا خاصًا لحافلات النقل السريع لتسهيل عبورها بكل يسر”، لافتًا إلى أن حافلات النقل السريع في أسوأ الحالات لا تتعدى ساعات انتظارها بالمنفذ ساعتين كأقصى تقدير.

وأردف: “لدينا عدة مقترحات لمعالجة الازدحام الحاصل بين الحين والآخر وتحتاج فقط للدعم وتعاون المسافرين”.

العكعاك ختم تصريحه بالقول: “لم يصلنا أي شيء رسمي بشأن تكليف قوة أمنية للالتحاق للعمل بالمنفذ رفقة الأجهزة الأمنية الموجودة”.

