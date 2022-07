ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن التغيرات بشأن المؤسسة الوطنية للنفط ترتبط بتأمين إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا مع حرب روسيا على أوكرانيا والخوف من أن تواجه القارة الأوروبية شتاء قاسيًا يستدعي تأمين النفط والغاز الليبي.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء،رأى أن وجود شخص على رأس المؤسسة مقبول من معسكر خلفية حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) له دلالة واضحة؛ إذ جرى تشكيل مجلس الإدارة الجديد بحيث يحظى بقبول كل الأطراف،على حد قوله.

ولفت إلى أن ليبيا ستشهد استقرارًا في مجال النفط والغاز خلال المرحلة القادمة، وهذا ما يهم المجتمع الدولي عدا روسيا.

وتابع معزب: إن الانتخابات ستؤجل إلى مدى أطول مما هو متوقع وستبقى كل الأجسام الحالية إلى حين إجراء ترتيبات دولية خارج نطاق بعثة الأمم المتحدة التي قال إنها استنفدت كل جهدها ولم يعد لديها ما تقدم.

The post معزب: ليبيا ستشهد استقرارًا في مجال النفط والغاز خلال المرحلة القادمة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

