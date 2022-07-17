الدبيبة: تأسيس صندوق تنمية لمنطقة الهلال النفطي وزيادة المرتبات آخر أغسطس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن زيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط جرى إقرارها، وستكون آخر شهر أغسطس المقبل، منوهًا بأن الحكومة قررت تأسيس صندوق بقيمة 500 مليون دينار لتنمية منطقة الهلال النفطي وإنشاء منشآت صحية ومرافق حيوية لها.

وقال الدبيبة في كلمته خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد، اليوم الأحد، «اعتمدنا ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط لمعالجة مشاكل الديون والتطوير»، مشددًا على ضرورة تسهيل دخول جميع الشركات الكبرى لتطوير قطاع النفط.

وأضاف الدبيبة «ليس لدينا أي أجندة في فتح النفط سوى التقارب مع مختلف الأطراف والمصالحة وإعادة الكهرباء والتقارب بين الليبيين، وقد طلبنا فتح النفط لأننا نحتاج إليه، واليوم بدأ تصدير النفط ورحبت به كل الدول»، مشيرًا إلى أن ذلك «أزعج الكثيرين» لأن «قطاع النفط كان محتكرًا من قبل عائلات بعينها واليوم يجب أن يعود للمواطنين».

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وتطرق الدبيبة في حديثه إلى معارضة رئيس مجلس الإدارة السابق وما يتردد بشأن محاولات استخدام القوة، محذرًا أن «من يهدد باستخدام العنف والاحتكام إلى السلاح للعودة إلى المناصب فلن يجد أمامه إلا القوة»، مؤكدًا احترامه لمجلس الإدارة السابق.

وطالب الدبيبة كل مؤسسات الدولة أن تتجه إلى تهيئة المناخ المناسب للانتخابات، معلنًا ترحيبه بالتقارب بين الليبيين بعد هذه القرارات، ومنح الفرصة للمقاولين الليبيين للعمل في الحقول النفطية.