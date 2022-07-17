بلدية قصر الأخيار تشكو انتشار بعوض غريب وجثث المهاجرين

العنوان – قصر الأخيار

كشف عميد بلدية قصر الأخيار سالم عواج، أن البلدية تعاني من انتشار بعوض غريب يسبب طفحا جلديا وحمى للمصاب بها.

وأضاف عواج خلال اجتماع طارئ أمس السبت، مع أعضاء المجلس وإدارة الإصحاح البيئي ومكتب العلاقات والإعلام ورئيس مكتب الشؤون الأمنية وجهاز الإسعاف والطوارئ، والأهالي والأعيان انتشار الجثث الناتجة عن الهجرة غير الشرعية

وأحاط عواج الحضور بأخر التطورات والاتصالات بخصوص مكافحة البعوضة المستجدة في بحيرة قريم، ومعالجة وضع الجثث مع الإمكانيات القليلة والمحدودة جدا بالمستشفى القروي وجهاز الإسعاف والطوارئ ولدى إدارة الإصحاح البيئي.

وشدد المجتمعون، على ضرورة طلب الدعم الكامل من جهات الاختصاص، بتوفير العقاقير اللازمة والسيارات المجهزة لمكافحة البعوض، والآفات المستجدة لإدارة الإصحاح البيئي وتزويد المستشفى القروي بثلاجة خاصة بحفظ الجثث المنتشرة على الشواطئ.

وطالب الاجتماع بتزويد جهاز الإسعاف والطوارئ بسيارات إسعاف ذات دفع رباعي للوصول للأماكن الوعرة.