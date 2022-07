المغبوب يؤكد زيادة نسبة الإصابة بفيروس أوميكرون.. وينصح أصحاب الأمراض المزمنة بأخذ الجرعة الرابعة

ليبيا – قال رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض خالد المغبوب إن اللجنة لاحظت وجود زيادة بنسبة الإصابة بفيروس أوميكرون في ليبيا خلال هذه الفترة، مؤكدًا عدم تسجل زيادة في نسبة الوفيات.

المغبوب وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس السبت، أوضح أن أعراض المرض تكون أقل بالنسبة للمصابين والمتابعين للدخول لمراكز الإيواء.

وتوقع أن تواجه اللجنة مشكلة عزوف العاملين بالمراكز نتيجة عدم تقاضيهم مستحقاتهم لأكثر من سنتين، وهي إشكالية لم تُحل بعدُ لعدم تخصيص مبلغ مالي لهم، على حد قوله.

المغبوب نصح أصحاب الأمراض المزمنة بأخذ الجرعة التعزيزية الرابعة، والالتزام بالتطعيم وراء تخفيف حدة المرض لدى المصابين.

