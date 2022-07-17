قائلا ” بن قدارة أعرفه من قبل “.. الدبيبة يحذز من دخول طرابلس بالقوة

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قال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة محذرا من محاولة دخول طرابلس بالقوة قال ” لمن يحاول ذلك: “لا نملك له إلا الحديد والنحاس” نافيا وجود صفقة سياسية في الاتفاق على إدارة جديدة للمؤسسة الوطنية للنفط أو تدخل دول معينة فيه، حسبما قال رئيس المؤسسة المقال مصطفى صنع الله.

وعبر الدبيبة في اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط الجديد الذي عقد اليوم الأحد عن ثقته في وطنية فرحات بن قدارة، وفي قدرته على إدارة مؤسسة النفط.

وأضاف “أعرفه من قبل، وأقول للمشوشين اذهبوا بعيدا وندعم من يخدم الوطن، ومن لديه أي شكوى عليه أن يلجأ إلى القضاء ولا يوجد أي تدخل خارجي في هذا الملف”.

وأضاف “تم التوافق على مجلس الإدارة من أطراف عدة وليس صفقة، وطلبنا فتح النفط لأننا نحتاج إليه”.

وتابع” اليوم بدأ تصدير النفط ورحبت به كل الدول، والكهرباء ستعود لمحطاتنا، ولا توجد صفقة سياسية في تعيين مجلس الإدارة ولا يمكن أن نفبرك شيئا على الشعب الليبي”.

وأكد على كل مؤسسات الدولة أن تتجه لتهيئة المناخ المناسب للانتخابات.

مؤكدا أن الحكومة لن تسلم النفط إلى أي دولة ولن يفرض عليها أي شيء وأنها شائعات مغرضة.

وطمأن الدبيبة الليبيين بعدم وجود أي أجندة إلا فتح النفط وإعادة الكهرباء والتقارب بين الليبيين”.

ورحب بالتقارب بين الليبيين بعد هذه القرارات، وتكفله بمعالجة كل الشباب ضحية الحروب في ليبيا.

مجددا التأكيد على أن مشروع تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط توافقي داخلي دون تدخل خارجي.

وأكد احترام مجلس الإدارة السابق لافتا إلى أن قطاع النفط كان محتكرا على عائلات معينة.

ودعا لإعطاء المقاولين الليبيين الفرصة للعمل بالحقول النفطية، مؤكدا أن كل الدول صديقة لليبيا ومن يخدم الليبيين هم الاصدقاء”.

وتطرق الدبيبة إلى قرار زيادة مرتبات موظفي قطاع النفط، مؤكدا دخوله حيز التنفيذ خلال أغسطس المقبل.

وقال: قررنا تخصيص صندوق بقيمة 500 مليون دينار لمنطقة الهلال النفطي، للتنمية المكانية وإنشاء منشآت صحية ومرافق حيوية لها.