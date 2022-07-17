وكيل «داخلية الدبيبة» يطالب مدير أمن مصراتة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، بحكومة الوحدة المؤقتة، بشير الأمين، صباح اليوم الأحد، مع مدير أمن مصراتة، مطالبا بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى الأمني.

وقال بيان صادر عن وزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة: “تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية داخل مدينة مصراتة والجهود التي يبذلها أعضاء الشرطة بالمديرية في حفظ الأمن داخل المدينة”.

وأضاف البيان “تطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمل والتعاون المشترك مع باقي الأجهزة والمكونات الأمنية، والوقوف على المعوقات التي تواجه سير العمل ووضع الحلول لها”.

وشدد الأمين على ضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى العمل الأمني للحفاظ على الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بحسب البيان.