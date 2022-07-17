ارتفاع الدولار وهبوط اليورو أمام الدينار | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

استهل سعر صرف الدولار الأمريكي تعاملات السوق الرسمية بارتفاع أمام الدينار بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى 4.90 دينار مقابل 4.87 دينار يوم الخميس قبل الماضي، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين هبط سعر اليورو بفارق 30 درهما منخفضًا إلى 4.94 دينار مقارنة بـ4.97 دينار، في حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.82 دينار.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 10 دراهم مسجلًا 1.30 دينار مقابل 1.29 دينار. وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

في حين حافظت الليرة التركية على مستوى 0.28 دينار، والإيوان الصيني عند 0.72 دينار.