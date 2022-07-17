عطية الله: الشريط المنسوب لـ”مجلس شورى ثوار البيضاء” لا يشكل خطرا

أكد آمر المنطقة العسكرية الجبل الأخضر لواء رمضان عطية الله أن القياد العامة للجيش قضت على الجماعات الإرهابية كافة في المنطقة وبشكل كامل.

وقلل عطية الله في تصريحات تلفزيونية، من مقطع الفيديو المتداول لشخص ينسب نفسه لما يعرف بمجلس شورى ثوار البيضاء، منوها إلى أن هذا الفيديو لا يشكل أي تهديد في ظل الإجراءات الأمنية المتبعة بعد القضاء على الإرهاب، مبينا أن الجيش دائما على أهبة الاستعداد والتيقظ.

وقال آمر المنطقة العسكرية إن هذا الشريط لا يشكل أي خطر لا على الدولة ولا على القوات المسلحة، فالمنطقة التي تسيطر عليها القيادة العامة مؤمنة بجميع الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن هناك تنسيقا متكاملا مع كل الأجهزة الأمنية في منطقة الجبل الأخضر وتعاون مستمر واجتماعات دائمة، وتتبع لكل ما يثير الأمن داخل المنطقة.

وتابع عطية الله: هؤلاء الناس كانوا بالمئات وبالدبابات وكانوا بالطائرات المسيرة ولم يتمكنوا ولم ينجحوا، فهل ممكن أن شخصا أو شخصين أو مندس في الجبال يؤثر علينا؟

وأردف: بالتأكيد لا يمكن، مشيرا إلى أن الأجهزة المتخصصة ستتولى فحص الشريط والتحري عنه.