“المنفي” يناقش كورونا في الاجتماع التنسيقي الرابع للاتحاد الأفريقي

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته نائباً لرئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس اتحاد المغرب العربي، في الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الرابع للاتحاد الإفريقي.

وأوضح حساب منصة الرئيس، على فيسبوك، أن الاجتماع ناقش جملة من التقارير تناولت عدداً من المسائل الهامة على أجندة القارة كاستجابة الاتحاد الإفريقي لوباء كوفيد، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتقييم تنفيذ الخطة العشرية الأولى ووضع خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة 2063.

كما ناقش الاجتماع وضع التكامل القاري في إفريقيا، إضافةً إلى التعاون بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية وتقسيم العمل بينها وبين الاتحاد الإفريقي.