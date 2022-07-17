المنفي يشارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي التنسيقي

العنوان- لوساكا

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته نائبًا لرئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اتحاد المغرب العربي، في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الرابع للاتحاد الأفريقي.

وناقش الاجتماع جملة من التقارير تناولت عددًا من المسائل المهمة على أجندة القارة كاستجابة الاتحاد الأفريقي لوباء كورونا، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتقييم تنفيذ الخطة العشرية الأولى، ووضع خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة 2063، ووضع التكامل القاري في أفريقيا، إضافة إلى التعاون بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية وتقسيم العمل بينها وبين الاتحاد الأفريقي.

ويترأس الاجتماع الرئيس السنغالي، ماكي سال، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بمشاركة رئيس الدولة المستضيفة الرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما. كما يشارك في الاجتماع رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية الأفريقية، إلى جانب مشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى العاصمة الزامبية لوساكا، السبت، للمشاركة في الاجتماع، وأكد في لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال “ملكية إدارة الأموال لليبيين دون غيرهم”.