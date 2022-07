ليبيا – قال المستشار في أمن واقتصاديات الطاقة أوميد الشكري إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة طاقة حول العالم، حيث بات المستهلكون يبحثون عن بدائل لخلق حالة من التوزان في الأسواق العالمي.

شكري وفي مداخلة له عبر برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد”، رأى أن النفط الليبي قد يساهم في حل أزمة نقص الطاقة العالمية، لكن لن يكون هناك بديل مستقر لحل الأزمة نهائيًا.

كما أشار شكري إلى أن النفط الليبي قد يساعد في حل جزء صغير من الأزمة العالمية ولكن لوقت قصير جدًا.

The post مستشار في أمن واقتصاديات الطاقة: النفط الليبي قد يساهم في حل أزمة نقص الطاقة العالمية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية