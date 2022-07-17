الجزء الثاني.. فقد بصره ولم يفقد بصيرته .. شاب جامعي من درنة قارع الإرهاب من أجل الوطن

أخبار ليبيا 24

لا زالت أخبار ليبيا 24 تسلط الضوء على أبطال الشعب الذين قدموا كل غال ونفيس لمكافحة الإرهاب والوقوف له بالمرصاد، حيث نلتقي اليوم في الجزء الثاني من حكاية البطل، سند علي عبدالغني لملوم، خريج كلية القانون بجامعة عمر المختار بالقبة والذي قرر الانضمام لمساندة الجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب، ذاك الشاب من درنة الذي فقد البصر ولم يفقد البصيرة.

فقد البصر ولم يفقد البصيرة

سند فقد بصره لكنه لم يفقد بصيرته لا زال متيقن من أن الإرهاب لا يأته من ورائه إلا الدمار والخراب.

في الجزء الأول من حكاية سند تحدث بطلنا لـ أخبار ليبيا 24 عن معانته كونه لا يمتلك مرتبا يعله على مصاعب الحياة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يرفض عمل أصحاب الإصابات المستديمة.

وقال سند أن القائد العام للجيش الوطني أصدر قرارا بضم أصحاب تلك الإصابات من القوة المساندة للجيش الوطني، ولكن ذلك يحتاج الكثير من العمل والمستندات.

تدخل المشير

تحدث سند عن الصدفة التي جمعته بالقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر خلال زيارته لمدينة درنة والتي حدثه فيها عن وضعه، لافتا إلى أن المشير طلب منه إرسال ملفه عبر أحد القيادات الشعبية في درنة والذي أصر بدوره على أن يسلم الملف في يد المشير شخصيا.

أوضح سند أن ملفه وصل للقائد العام والذي أرسل ورائه وفور وصوله طالبه بالحديث عن كل شيء وبعد شرح وضعه بالكامل أجرى القائد العام محادثة هاتفية ليتم بعدها بأربعة أيام نزول مرتبه، لكنه تفاجأ بأن القرار كان قرارا شفويا ليبدأ رحلة البحث من جديد لتضمين مرتبه بشكل رسمي ويبدأ رحلة مضنية مع المسؤولين.

لهذا السبب شارك سند في معارك دحر الإرهابيين

تحدث سند عن سبب مشاركته في مقارعة الإرهاب مشيرا إلى أن الإرهابيين كانوا على وشك الدخول لمنازل الليبيين وانتهاكهم للحرامات.

يقول سند: “الإرهابيين كان أغلبهم غير ليبيين وكانوا من جنسيات مختلفة”، لافتا إلى أن ذلك كان سببا رئيسا في دفعه للمشاركة في مقارعة الإرهاب ودحر الإرهابيين.

المحافظة على النصر أصعب من نيله

سند وجه حديثه للمسؤولين قائلا: “نطالب المسؤولين بالمحافظة على النصر كون أن المحافظة على النصر أصعب من نيله، ونطالبهم باعتبار المصابين في معارك العزة والشرف أنهم أبناء لهم”.

كانت تلك حكاية بطل عانى الكثير خلال مشاركته في محاربة الإرهاب فكان مصدر للفخر والعزة لتبقى حكايته واحدة من حكايات كثيرة ساهم أصحابها في دحر الإرهاب.