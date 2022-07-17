الشريف: موارد الطاقة في ليبيا تلعب دورًا حيويًا في أمن الطاقة لأوروبا خاصة بعد أزمة أوكرانيا

قال العميد السابق لكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف إن قطاع النفط في ليبيا هو الشريان الرئيس للاقتصاد في البلاد، مؤكدًا أنه عانى خلال الفترات السابقة، وما زال يعاني في ظل حالة الانقسام الحاصلة حاليًا.

الشريف وخلال مداخلة تلفزيونية له، أشار إلى أن موارد الطاقة في ليبيا تلعب دورًا حيويًا في أمن الطاقة لأوروبا خاصة بعد أزمة أوكرانيا، لكن غياب الأمن لم يمهد الطريق لأن تلعب الأطراف الدولية دورًا أكبر في ضخ استثمارات لإصلاح البنية التحتية.

وأوضح أن القطاع النفطي الليبي يحتاج أيضا إلى موازنة كبيرة حتى يتم تأهيله من جديد وتطويره، خاصة وأن كل المرافق الموجودة حاليا متهالكة بسبب عدم الصيانة وعدم المتابعة الدورية لها.

الشريف لفت إلى أن الاحتياطي الليبي من النفط كان يقدر بنحو 48 مليار برميل متر مكعب، وهو الآن في المرتبة التاسعة عالميًا، لكن لو تم الالتزام بالصيانة الدورية للبنية التحتية فربما يرتفع هذا الإنتاج لنحو 2 مليار متر مكعب أو أكثر.