«السايح» يشارك في اجتماع لتطوير منظومة تسجيل الناخبين في الانتخابات القادمة

شارك رئيس مجلس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، اليوم الأحد، في اجتماع لاستعراض الإجراءات المطلوبة لتطوير منظومة تسجيل الناخبين لتكون جاهزة للتحديث خلال الفترة القادمة.

وأوضحت مفوضية الانتخابات، في بيان، أن الاجتماع شارك فيه عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، ومدير إدارة العمليات، ومدير ادارة النظم والمعلومات، ورئيس قسم التدريب، ورئيس قسم تسجيل الناخبين، ورئيس قسم تسجيل المرشحين.

كما ضم الاجتماع ممثلين عن كل من : فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN)ورئيس مكتب المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا (IFES) ، وذلك بمقر المفوضية.

وختم البيان موضحًا أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.