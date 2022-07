المسماري: حرس المنشآت النفطية ملتزم بتأمين الشركات والحقول النفطية

ليبيا – أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش التزام حرس المنشآت النفطية بتأمين الشركات والحقول النفطية دون أي تدخل في العمل داخل هذا القطاع، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تتولى تأمين المنشآت النفطية بشكل كامل منذ سنوات بعد تحريرها من العصابات المسلحة في سبتمبر 2016.

المسماري، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” أوضح أن القيادة العامة للجيش أعادت تشكيل حرس المنشآت النفطية بعد تحرير حقول وموانئ النفط، لافتًا إلى أن القيادة العامة تتولى تأمين حوالي 92% من المنشآت النفطية، بينها ميناء السدرة أحد أكبر الموانئ النفطية، وكذلك الهروج والزويتينة والحريقة.

ولفت المسماري إلى أن جهاز حرس المنشآت النفطية يتولى تأمين مئات المناطق والحقول النفطية، منها حقل الشرارة في الجنوب الغربي الذي تبلغ مساحته 300 كيلومتر، وحقلا الفيل وأم الأرانب، بالإضافة إلى كامل الحقول النفطية في حوض زلة ومرادة ومنطقة الواحات،فضلاً عن تأمين الأنابيب التي تمتد لمئات الكيلومترات في قلب الصحراء من خلال دوريات استطلاع متواصلة ونقاط ثابتة تؤمن الخطوط والمحطات النفطية.

وكشف المتحدث باسم القيادة العامة عن تولي حرس المنشآت النفطية للمطارات التي توجد بالقرب من الحقول، لتأمين عملية هبوط الطائرات بالقرب من الحقول النفطية، بالإضافة إلى حماية جميع المستودعات في بنغازي وسبها وسرت.

اللواء المسماري لفت إلى أن النفط شبكة عنكبوتية تحتاج إلى مجهودات كبيرة جدًا وآليات ومعدات حديثة في المراقبة والاستطلاع، وإمداد كبير للجنود والأجهزة المكلفة بحماية المحطات والحقول التي تعرض بعضها للتخريب خاصة في حوض مرزق بواسطة جماعات إرهابية، إلا أن جهود القوات المسلحة مكنت الشركات من صيانة وإصلاح ما تم تدميره.

