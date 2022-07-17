لجنة برلمانية: نعكف على إعداد قانون يجرم العنف ضد المرأة

أخبار ليبيا 24

قالت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، اليوم الأحد، إنها عاكفة وبكل جدية على إصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة بكافة أنواعه وأشكاله في القريب العاجل.

جاء ذلك في بيان إدانة من اللجنة لما تعرضت له بعض النساء في ليبيا من عنف أسري أدى إلى قتلهن عمدًا لأسباب يأباها الشرع والقانون.

واعتبرت اللجنة أن ذلك إجحافًا في حق الضحايا وإنهاء حياتهن بطريقة بشعةٌ تنم عن وحشية مرتكبيها وفقدانهم للإنسانية.

وطالبت اللجنة الجهات القضائية وكافة الجهات المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبيها.

ويأتي ذلك عقب أن باتت الجرائم البشعة ظاهرة منتشرة في البلاد، بعد أن غاب الردع وانتهكت حرمة القانون، وأصبح الجاني قادرا على التباهي والتفاخر والضحية غير قادر على القصاص.

انتشار السلاح، وصوت الرصاص، ورائحة الدم التي باتت تشاهد في ليبيا. نزعت الإنسانية من قلوب الكثيرين. حتى وصل الأمر إلى التجرؤ على قتل أقرب المقربين منهم سواء أب أو أخ أو زوجة أو حتى أم أو ابن.

حوادث مأساوية شهدتها عدة مدن ليبية، حيث قتل مواطن ونجله من بنغازي زوجته واثنين من بناته وحاول قتل نجلته الثالثة. وشهدت بنغازي أيضا في يونيو الماضي، جريمة قتل أب لابنته في منطقة النواقية.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، كشفت مديرية أمن غريان ملابسات جريمة قتل ارتكبها شخص بحق عمه وزوجة عمه وابنة عمه، بمنطقة أولاد بن يعقوب.