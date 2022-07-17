الدبيبة: من يهدد بالعودة إلى منصب بالعنف لن يجد أمامه إلا القوة

حذر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة من محاولة دخول طرابلس بالقوة، قائلا لمن يحاول ذلك: “لا نملك له إلا الحديد والنحاس”.

ونفى الدبيبة وجود صفقة سياسية في الاتفاق على إدارة جديدة للمؤسسة الوطنية للنفط أو تدخل دول معينة فيه، حسبما قال رئيس المؤسسة المقال مصطفى صنع الله.

وقال الدبيبة في اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط الجديد، أثق في وطنية فرحات بن قدارة، وفي قدرته على إدارة مؤسسة النفط، وأعرفه من قبل، وأقول للمشوشين اذهبوا بعيدا وندعم من يخدم الوطن، ومن لديه أي شكوى عليه أن يلجأ إلى القضاء ولا يوجد أي تدخل خارجي في هذا الملف.

وأضاف الدبيبة: “تم التوافق على مجلس الإدارة من أطراف عدة وليس صفقة، وطلبنا فتح النفط لأننا نحتاج إليه، واليوم بدأ تصدير النفط ورحبت به كل الدول، والكهرباء ستعود لمحطاتنا، ولا توجد صفقة سياسية في تعيين مجلس الإدارة ولا يمكن أن نفبرك شيئا على الشعب الليبي” على حد قوله.

وتابع الدبيبة: “على كل مؤسسات الدولة أن تتجه لتهيئة المناخ المناسب للانتخابات، ولن نسلم النفط إلى أي دولة ولن يفرض علينا أي شيء وهذه شائعات مغرضة، وأطمئن الليبيين بعدم وجود أي أجندة إلا فتح النفط وإعادة الكهرباء والتقارب بين الليبيين” بحسب قوله.

وواصل الدبيبة كلمته: “نرحب بالتقارب بين الليبيين بعد هذه القرارات، وتكفلنا بمعالجة كل الشباب ضحية الحروب في ليبيا”، مجددا التأكيد على أن مشروع تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط توافقي داخلي دون تدخل خارجي.

واستكمل الدبيبة: نحترم مجلس الإدارة السابق وإذا جاءوا من الباب نشكرهم، لافتا إلى أن قطاع النفط كان محتكرا على عائلات معينة، ودعا لإعطاء المقاولين الليبيين الفرصة للعمل بالحقول النفطية، ونوه قائلا: “كل الدول أصحابنا ومن يخدمنا هم أصحابنا”.

وتطرق الدبيبة إلى قرار زيادة مرتبات موظفي قطاع النفط، مؤكدا دخوله حيز التنفيذ خلال أغسطس المقبل، مردفا: قررنا تخصيص صندوق بقيمة 500 مليون دينار لمنطقة الهلال النفطي، للتنمية المكانية وإنشاء منشآت صحية ومرافق حيوية لها.