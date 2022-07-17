ارتفاع سعر صرف الدولار وهبوط اليورو أمام الدينار

العنوان-طرابلس

بدء سعر صرف الدولار الأمريكي معاملات السوق الرسمية بارتفاع مقابل الدينار عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى 4.90 دينار مقابل 4.87 دينار يوم الخميس قبل الماضي، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في هبط سعر اليورو بفارق 30 درهما منخفضًا إلى 4.94 دينار مقارنة بـ4.97 دينار، في حين استقر سعر الجنيه الاسترليني عند 5.82 دينار.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 10 دراهم مسجلًا 1.30 دينار مقابل 1.29 دينار. وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.33 د‫ينار مقابل 1.32 دينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

في حين حافظت الليرة التركية على مستوى 0.28 دينار، والإيوان الصيني عند 0.72 دينار.