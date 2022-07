خبير اقتصادي: الصراعات السياسية ساهمت في إبعاد ليبيا عن الاستثمارات الدولية وجعلها بلدًا طاردًا

ليبيا – رجح الخبير الاقتصادي الليبي وحيد الجبو أن عودة مستويات زيادة الإنتاج النفطي الليبي كما كان يتراوح بين 1 و 1.2 مليون برميل يوميًا لن يكون قبل 2023.

الجبو أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن الشركات الأجنبية مستعدة للاستثمار والاستكشاف في الأراضي الليبية، ولكن الحروب والصراعات السياسية ساهمت في إبعاد ليبيا عن الاستثمارات الدولية وجعلها بلدًا طاردًا وليس جاذبًا للاستثمارات. وقال حول التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا خاصة بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: “بعد تغييرات مجلس الإدارة للمؤسسة الليبية للنفط سيعود الإنتاج كما كان يتراوح بين 1 إلى 1.2 مليون برميل”. وأضاف: “لكن لا أعتقد أن يصل بنهاية العام إلى مليوني برميل، خاصة أن هناك عددًا من الحقول والآبار تحتاج إلى الصيانة وإعادة تجديد لبعض الأنابيب وميزانية لتحسين البنية التحتية للحقول والموانئ النفطية”. وأوضح أن “الشركات الأجنبية مستعدة للاستثمار والاستكشاف في الاراضي الليبية، ولكن الحروب والصراعات والانقسام السياسي والانفلات الأمني منذ سنوات، وحتى الآن ساهم في إبعاد ليبيا عن الاستثمارات الدولية وجعلها بلدًا طاردًا وليس جاذبًا”. وحول قدرة ليبيا على زيادة ورفع الإنتاج النفطي في ظل تهالك بعض البنى التحتية ببعض الحقول والمواني بسبب الإغلاقات والحروب، أكد أن عمليات التطوير والصيانة ودعم البنية التحتية في بداية أعمالها وتحتاج وقتًا ربما أكثر من عام، إذا ما تم تسديد الميزانية المتفق عليها لقطاع النفط وإذا ما وافقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على رفع حصة ليبيا إلى ثلاثة ملايين، وإذا ما كانت هناك إرادة سياسية لزيادة الإنتاج، فإن ذلك قد يحدث في نهاية عام 2023 في حال كان هناك استقرار وحل للصراع السياسي. وبشأن قمة جدة التي جمعت قادة مجلس دول التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية وما تبعها من اتفاقات حول إمدادات الطاقة، علق قائلًا: “سيكون لدى ليبيا دور محدود. الدول المذكورة مثل السعودية والعراق وإيران ونيجيريا والجزائر وبعض دول الخليج سيكون لها الدور الأكبر، نظرًا لحاجة السوق العالمية للمزيد من الغاز والنفط بعد تهديدات الدول الغربية بمقاطعة النفط والغاز الروسي”.

