المنفي يشارك في الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الرابع للاتحاد الإفريقي

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شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته نائباً لرئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس اتحاد المغرب العربي، في الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الرابع للاتحاد الإفريقي.

ويترأس الاجتماع الرئيس السنغالي، “ماكي سال”، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

بمشاركة رئيس الدولة المستضيفة الرئيس الزامبي، “هاكيندي هيشيليما”.

كما يشارك في الاجتماع رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية الإفريقية.

إلى جانب مشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وناقش الاجتماع جملة من التقارير تناولت عدداً من المسائل الهامة على أجندة القارة.

كاستجابة الاتحاد الإفريقي لوباء كوفيد، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتقييم تنفيذ الخطة العشرية الأولى ووضع خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة 2063.

ووضع التكامل القاري في إفريقيا، إضافةً إلى التعاون بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية وتقسيم العمل بينها وبين الاتحاد الإفريقي.