مجلس الدولة: المشري وشكشك والشنطي والكبير بحثوا القضايا الجارية بليبيا

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري اليوم الأحد، رفقة النائب الثاني “عمر بوشاح” محافظَ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيسَ ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”، في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان إن اللقاء بحث جملةً من القضايا الجارية في البلاد ولا سيما الإدارية والمالية والاقتصادية.

وبحسب البيان، جرى بحث آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية وآلية تعزيز الاقتصاد الليبي ودخل المواطنين، وأكد المشري حرص مجلس الدولة على ملكية الإدارة المالية والشفافية في تسييلها، واستعداده لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لكل المؤسسات.