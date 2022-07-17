بالمستندات: داخلية الدبيبة تقوم بترقية الداعشي “فرج شكو” الفار من بنغازي إلى رتبة ضابط

أصدرت حكومة الدبيبة قرارًا حمل رقم 644 بشأن منح وترقية الضباط التابعين لهيئة الشرطة وجهاز الأمن الداخلي وحرس الجمارك والجرس البلدي وهيئة أمن المرافق والمنشأت المذكورين في الكشف، ترقية استثنائية إلى الرتب التالية لرتبهم.

وجاء في الجزء المعني بوزارة الداخلية ترقية عدد من الشخصيات الإرهابية المطلوبة، من بينهم عضو مجلس شورى بنغازي الهارب فرج شكو عمر محمد، الذي تم ترقيته رتبة ضابط لدى وزارة الداخلية.

وكان قد سبق وظهر فرج شكو، في تقرير مصور نشره تنظيم داعش أثناء المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة بنغازي عام 2014 جاء تحت مسمي “دخول الثكنة العسكرية والاشتباك مع المرتدين ” وقد أعلن ولاءه إلى داعش في مدينة بنغازي خلال تلك الفترة.