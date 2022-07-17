الدبيبة ينفي عقد أي صفقة بشأن تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط

العنوان-طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن تعيين مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية، نافيًا عقد أي صفقة بشأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة السابق برئاسة مصطفى صنع الله.

وأكد الدبيبة أن الحديث عن الصفقة هي محض افتراء من أطراف وأحزاب تريد إفساد الحياة السياسية والاجتماعية.

وأضاف الدبيبة الذي حضر اليوم الأحد اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الجديد في العاصمة طرابلس، أن تكليف مصطفى صنع الله برئاسة مجلس إدارة المؤسسة لم يكن قانونيًا، مشيرًا إلى تكليفه من قبل وكيل وزارة النفط في حكومة الإنقاذ الوطني السابقة في العام 2014.

ودعا الدبيبة من لديه أي شكوى بشأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى اللجوء إلى القضاء، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تدخل خارجي في هذا الملف، واعتبر أن الأجندة الوحيدة لتغيير مجلس الإدارة هي فتح حقول النفط وتحسين حياة الليبيين.

وأضاف الدبيبة خلال الاجتماع أن الصفقة السياسية الحقيقية التي تتطلبها ليبيا حاليًا هي إجراء الانتخابات، نافيًا ما أشيع عن تسليم قطاع النفط لدولة أو غيرها، في رد على ما جاء في كلمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله.

وقال الدبيبة: “من يهدد باستخدام العنف والاحتكام إلى السلاح للعودة إلى المناصب فلن يجد أمامه إلا القوة”، لافتا إلى أن قطاع النفط كان محتكرا من قبل عائلات واليوم يجب أن يعود للمواطنين.

وأكد الدبيبية اعتماد الحكومة لميزانية استثنائية لمؤسسة النفط لمعالجة مشاكل الديون والتطوير، مطالبا بضرورة تسهيل دخول جميع الشركات الكبرى لتطوير قطاع النفط.

وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة خصصت صندوق بقيمة 500 مليون دينار لمنطقة الهلال النفطي، للتنمية المكانية وإنشاء منشآت صحية ومرافق حيوية لها.