ليبيا – رأى الأكاديمي الليبي عماد الهصك أن أزمة تغيير رئيس مؤسسة النفط قد انتهت ولن يكون لها أية ارتدادات سياسية بسبب موافقة الجهات الدولية على تمرير الصفقة.

الهصك قال في تصريح لموقع “عربي21″ القطري: إن الجهات الدولية ترى بأن هذه الصفقة ستحلحل أزمة إقفال النفط، وهذا ما حدث فعلاً بعد إعلان الرئيس الجديد عن استئناف التصدير، وهذه الخطوة جاءت لتجاوز حالة الانسداد السياسي الذي استُخدِم فيه النفط كوسيلة ضغط”.

وأوضح بالقول: “الطرفان الفاعلان حفتر والدبيبة رأى كل منهما ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية في هذا الملف دون غيره، وذلك استجابة للضغوطات الدولية والمحلية وليس لدي معلومة دقيقة حول إذا ما كانت الإقالة جاءت موجب صفقة، ولكن كل المصادر والدلالات تشير إلى ذلك”.

وحول تأثير الأمر على حكومة باشاآغا، قال: “أعتقد أن تمرير هذه الصفقة سيلقي بظلاله السلبية على تحالف باشاآغا وعقيلة بعدما بدأت علامات تحالف جديد تطفو على السطح بين حفتر والدبيبة، وهو إعادة تشكيل جذري لخارطة التحالفات السياسية في المشهد الليبي”.

The post الهصك: أزمة تغيير رئيس مؤسسة النفط قد انتهت ولن يكون لها أية ارتدادات سياسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية