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أبوسهمين: استضفتُ ملتقى “نفوسة – زوارة- والأمازيغ غير الناطقينط وكان لقاء كبيراً وناجحاً

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصف رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين رئيس “تيار يا بلادي”، استضافته لملتقى «نفوسة – زوارة- والأمازيغ غير الناطقين» باللقاء الناجح والكبير .

وقال أبو سهين في تغريدة على “تويتر”، “يوم أمس سعدت مدينة زوارة وتشرفتُ شخصيًا باستضافة الملتقى المجتمعي الأول ( نفوسة- زوارة- والأمازيغ غير الناطقين)”.

وأضاف، “كان جمعاً مباركًا في حضوره المجتمعي كبيرًا في رسالته الوطنية و آماله ومسؤليته”.

وختم تغريدته موضحًا ” كان لقاءً ناجحًا في تعاضدِ وتكاملِ المكون الأمازيغي مع إخوته وشركائه الليبين”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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