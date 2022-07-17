أبوسهمين: استضفتُ ملتقى «نفوسة – زوارة- والأمازيغ غير الناطقين» وكان لقاء كبيراً وناجحاً

وصف رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين رئيس «تيار يا بلادي»، استضافته لملتقى «نفوسة – زوارة- والأمازيغ غير الناطقين» باللقاء الناجح والكبير .

وقال «أبو سهين» في تغريدة على تويتر، “يوم أمس سعدت مدينة زوارة وتشرفتُ شخصيًا باستضافة الملتقى المجتمعي الأول ( نفوسة- زوارة- والأمازيغ غير الناطقين)”.

وأضاف، “كان جمعاً مباركًا في حضوره المجتمعي كبيرًا في رسالته الوطنية و آماله ومسؤليته”.

وختم تغريدته موضحًا ” كان لقاءً ناجحًا في تعاضدِ وتكاملِ المكون الأمازيغي مع إخوته وشركائه الليبين”.