الشبعاني: إقالة صنع الله قد تتحول لمشروع سياسي جديد بين الفاعلين في الشرق والغرب

ليبيا – قال الخبير القانوني والسياسي مجدي الشبعاني إن أهداف إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سياسية بحتة، تهدف إلى أن تكون أموال النفط متاحة دون تعقيدات أو عراقيل أو حجج، وربما مثل صنع الله عائقًا كبيرًا أمام طرفي الصفقة.

الشبعاني أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن للصفقة دلالات منها الاستعجال بالاستلام واستخدام القوة حسب ما أشيع والانتقال السريع لمجلس الإدارة الجديد للشرق الليبي دون أي معارضات أو ممانعة من الفاعلين، وبالأخص من سحبوا الثقة من الدبيبة، بحسب تعبيره.

ونوّه إلى أن الخطوة أكبر من مجرد صفقة بل ربما تتحول لمشروع سياسي جديد يرمي لمرحلة انتقالية جديدة بين الفاعلين في الشرق والغرب ويجمد مجلسي النواب والدولة.

