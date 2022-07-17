النعاس يطالب بسماع كلمة الشعب الليبي بخصوص مشروع الدستور

أخبارليبيا24

طالب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، اليوم الأحد، سماع كلمة الشعب الليبي بخصوص مشروع الدستور.

وقال النعاس في منشور على حسابه في “فيسبوك” إن مشروع الدستور الليبي الذي أقرّته الهيئة المنتخبة من الشعب جاهز منذ 5 سنوات.

وأضاف أن مشروع الدستور جاهز لسماع كلمة الشعب الليبي فيه، مشددًا على ضرورة احترام إرادة 2.8مليون ناخب ليبي.

وتابع عضو الهيئة :”علينا أن نناضل من أجل تمكين الشعب اللييي من إبداء رأيه وممارسة حقه الدستوري وقول كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال حق الاستفتاء وصناديق الاقتراع”

وقال النعاس :”السؤال هو لماذا الخوف من كلمة الشعب؟ علينا مواصلة التذكير والتوعية وألا نستسلم حتى لا يُقال يوما لماذا لم تقولوا لنا الحقيقة؟”.

وذكر عضو لهيئة :”أرجو ألا يأتي يوما حيث لا ينفع الندم ويقول البعض فيه إنا ظلمنا أنفسنا إنّا كنّا غافلين وكنّا مُغيّبين وكنّا مظلومين وكنّا تائهين”.

وختم النعاس منشور بالقول :”الخلاصة النضال من أجل الدستور واجب وحق وطني علينا التمسك به”.