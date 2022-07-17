العقيلي: الوضع الصحي للحجاج الليبيين هذا العام ممتاز

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للحج والعمرة عبد الله العقيلي، أن “الوضع الصحي للحجاج الليبيين هذا العام ممتاز”.

وقال العقيلي في تصريح صحفي، إنه “باستثناء بعض أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، ومريض واحد بالكلى تكفل طبيب بالمستشفى السعودي بإجراء عمليات غسيل له، والجميع بصحة جيدة”

وأردف “هذا الموسم شهد حالة وفاة واحدة في الأراضي المقدسة لسيدة من مدينة مصراتة”. معقبا “سجلنا واقعة ولادة لثلاث سيدات، وقد أنجبن وهن بصحة جيدة، وكذلك الأطفال”.

وأشار إلى أنه “من بين مليون حاج من مختلف بلدان العالم سجلت 32 إصابة بكورونا ليس بينها ليبيون”

وأوضح أن “الحجاج الليبيون بدأوا منذ الأمس في الانتقال إلى المدينة المنورة تمهيدا للعودة إلى الأراضي الليبية”، و ستكون رحلات العودة “إلى 6 مطارات ليبية ابتداء من يوم 20 من الشهر الحالي”.