لبحث آلية تعزيز الاقتصاد الليبي.. اجتماع موسع بين المشري والكبير وشكشك والشنطي

العنوان-طرابلس

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في اجتماع حضره، اليوم الأحد، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية وآلية تعزيز الاقتصاد الليبي.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري أكد خلال اللقاء حرص المجلس على الملكية (الوطنية) للإدارة المالية والشفافية في تسييلها، واستعداد المجلس لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لكل المؤسسات، حضر اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح حيث جرى بحث جملة من القضايا الجارية في البلاد ولا سيما الإدارية والمالية والاقتصادية.

ويأتي الاجتماع عقب اجتماع مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة وحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

يُشار إلى أن المشري رفض قرار الدبيبة رقم (642) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الصادر في 7 يوليو الجاري؛ إذ طالبه بسحب قراره، داعيًا إلى بذل الجهود من أجل التوافق بين وزارة النفط والمؤسسة، محذرًا من أن التغيير في هذا الوقت المفصلي قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسة وانقسامها الأمر الذي سيعود بكارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة البلد.