ليبيا- دافع مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة عن الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة أميرها عبدالحكيم بلحاج، بالقول: “الليبية المقاتلة جماعة معارضة لحكم القذافي، وما فعله الثوار في فبراير 2011 سبقتهم إليه الجماعة قبل ذلك بخمسة عشر عامًا”، نافيًا في الوقت ذاته انضمامه للجماعة.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “ما أعرفه عن هذه الجماعة أنه صدر قرار بحلها من قياداتها منذ سنة 2010 ولم يعد لها وجود إلا في أذهان المرضى عقليًا الذين يستخدمونها بعبعًا لإخافة الجموع وإلقاء فشلهم عليها”.

وأردف: “أعرف بعضًا ممن كان منتسب لهذه الجماعة، وأشهد أنهم من خيار الناس وأكثرهم علمًا وإخلاصًا لليبيا، ولا أزكي على الله أحدًا، ولكني لم أكن يومًا عضوًا في هذه الجماعة ولا غيرها من الجماعات، وأحترم كل من يعمل في حقل الدعوة والجهاد على بينةٍ ومنهجٍ صحيح رغم وجود الأخطاء الاجتهادية في كل عملٍ بشري”.

وواصل الدرقاش حديثه: “تعودت على مثل هذه الاتهامات ممن يقلق راحتهم صدعنا بالحق ونشرنا للحقيقة وفضحنا للمجرمين والمتلاعبين بمصير البلاد، فقد قيل عني من قبل إخواني ومقاتلة وداعشي وقاعدة وصوفي وجهادي وهي مسميات الغرض منها القدح بعد أن أعيتهم الحجة، فمن يصعب عليه مقارعة الحجة والمنطق بالحجة والمنطق يلجأ لكيل الاتهامات وتصنيف الناس حسب ما يرى ويسمع دون حذرٍ أو بصيرة”.

الدرقاش ختم: “في النهاية أقول لهؤلاء الصبيان أكتب ما تشاء فلن تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن كل حرفٍ كتبه، فأعدوا لذلك الموقف جوابًا ولا إخالكم قادرين على ذلك”.

The post الدرقاش مدافعًا عن الجماعة الليبية المقاتلة: من خيار الناس وأكثرهم علمًا وإخلاصًا لليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية