قبل حذفه..مؤسسة النفط تؤكد عدم اعترافها بقرارات صادرة عن أجسام غير شرعية

أخبارليبيا24

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد بيانًا أكدت فيه أنها لم ولن ولن تعترف بأي قرارات باطلة صادرة عن أجسام غير شرعية ومنتهية الولاية.

وأعلنت المؤسسة في البيان الذي حذف بعد دقائق من نشره على حسابها في “فيسبوك” أنها ماضية في أداء عملها وفق ما ينص عليه القانون.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد، وأنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية.

وأوضحت أن حكومة الوحدة الوطنية غير شرعية طبقا للاتفاق السياسي الذي أنتج هذه الحكومة والذي حدد الـ 21 يونيو 2022 كآخر يوم لشرعيتها على الأرض.

وذكرت أن ما ادعت الحكومة ومنصاتها الإعلامية الممولة بمال الليبيين عن أنها إجراءات تسليم واستلام، هي عبارة عن اقتحام غير قانوني لمقار مؤسسة اقتصادية من قبل مسلحين وملثمين تابعين لرئيس الحكومة منتهية الولاية.

وأشارت إلى أن هذا الاقتحام نتج عنه تعنيف العاملين وكسر الأبواب والعبث بالممتلكات العامة، مؤكدة أن المؤسسة مازالت محتلة ومطوقة بالمركبات المسلحة حتى تاريخ هذا البيان.

وأفادت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه كل الضالعين في هذا الاعتداء الصارخ والمهين على مؤسسة اقتصادية تشكل 97% من قوت الليبيين.

ولفتت إلى أن كل هذا من أجل تمكين أشخاص فرضوا على الحكومة المنتهية في أبوظبي من أجل ضمان استمرار بقاء الحكومة وإهدارها لمال الليبيين خارج حدود الشرعية.

وأخلت المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ذمتها وذمة قطاع النفط الليبي والدولة الليبية من أي اتفاق مشبوه تم التوقيع عليه من قبل العائلة الحاكمة المنتهية الشرعية في فنادق ابوظبي.

وذكرت أن أي وعود بمنح إتوات سنوية أو التفريط في المصافي أو حقوق الدولة الليبية هي وعود زائفة أعطى فيها من لا يملك لمن لا يستحق وأنها ملزمة فقط لمن أبرمها ووقع عليها والمؤسسة والدولة الليبية في حل من ذلك.