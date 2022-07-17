المنفي: حريصون على مطالب الليبيين لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برئيس المجلس الأوروبي “شارل ميشال” لبحث آخر مستجدات العملية السياسية وتعزيز العلاقات الليبية الأوروبية.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي، أشار إلى أن هذا اللقاء جرى عقده على هامش اجتماع التنسيق نصف السنوي الـ4 بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية الذي تحتضنه العاصمة الزامبية لوساكا.

وتابع البيان: إن الجانبين شددا على وجوب القيام بكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة، مع التأكيد على دور الرئاسي في المحافظة على توحيد مؤسسات الدولة وأهمية المبادرة التي أطلقها المجلس للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، فضلًا عن وجوب تعزيز الشراكة في مجال التنمية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.

وبحسب البيان، أكد المنفي حرص المجلس الرئاسي على ملكية إدارة الأموال لليبيين دون غيرهم وعلى مطالبهم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، فيما أبدى “ميشال” استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لإنجاح دور المجلس في ملف المصالحة الوطنية.

وأوضح البيان: إن الجانبين تطرقا لملف الأمن الغذائي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وملف الانتخابات.