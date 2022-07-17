هدية: مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة لتسمية المناصب السيادية

أكد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية أن البرلمان أدى ما عليه ملتزما بكل الاتفاقيات المنصوص عليها فيما يخص المناصب السيادية والتشاور مع مجلس الدولة بالخصوص.

وأضاف هدية في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن مجلس النواب أحال كل المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة الاستشاري مرات عديدة وفوجئنا بعدم تجاوبه أو تعاطيه معنا في هذه المشاورات.

وتابع: نعتزم الأيام القليلة القادمة عقد جلسة طارئة لتسمية المناصب السيادية ونكرر الدعوة مجددا لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها.

وأشار هدية إلى أن الفساد استشرى بالحكومات السابقة وعجزت الأجهزة الرقابية عن القيام بدورها وهي في حالة انقسام، والوقت حاليا يحتم علينا إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب.