دردور: المحترم أمير قطر يدعو إلى قيام دولة المؤسسات المتحضرة بدون محاصصة

ليبيا – علق المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور على كلمة أمير قطر تميم آل ثاني بشأن الوضع في ليبيا أثناء انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية.

دردور وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “لاحظ الفرق في خطاب العرب حول ليبيا، في حين يصر السيسي على التدخل في ليبيا لتنصيب حاكم موالٍ له ويقدم مصلحة مصر على مصلحة ليبيا، فإن المحترم الشيخ تميم، أمير قطر، يدعو إلى قيام دولة المؤسسات المتحضرة، بدون محاصصة في المناصب على أساس الكفاءة واحترام إرادة الشعب الليبي” على حد زعمه .

