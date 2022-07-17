أبوجناح يصدر تعليماته بتشكيل لجنة لإعادة تقييم التكليفات بشأن توريد الأصناف الدوائية

طرابلس 17 يوليو 2022 (وال)- أصدر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، تعليمات بتشكيل لجنة لإعادة تقييم التكليفات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن توريد الأصناف الدوائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اليوم الأحد مع مسؤولي الإدارات بوزارة الصحة، لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الإضافية ضمن جهود الدولة للاستعداد ومواجهة الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد.

وشدد أبوجناح في تعليماته على أن تقدّم اللجنة تقارير دورية وتقريرًا نهائيًا عن أعمالها وفق جدول زمني محدد وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر حسابها بموقع فيسبوك.

وحول مشاريع التنمية والتطوير، ناقش وزير الصحة خلال الاجتماع مع مهندسين من إدارة المشروعات، خطة وزارة الصحة للنصف الثاني من العام الجاري؛ بشأن استكمال تنفيذ عدد من المشروعات المتوقفة في بعض المراكز الطبية والمستشفيات، وطالب الوزير إدارة المشروعات بإحالة تقريرها حول المشاريع التي يتطلب استكمالها بشكلٍ طارئ، خصوصًا تلك التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80 %. (وال)

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