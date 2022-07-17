بينهم الإرهابي “شكو”..الدبيبة يصدر قرار ترقية استثنائية لعدد من الضباط

أخبارليبيا24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارًا يقضي منح ترقية استثنائية لعدد من ضباط هيئة الشرطة والأمن الداخلي والحرس البلدي والجمارك، وأمن المرافق والمنشآت.

إلا أن هذا القرار أثار علامات استفهام حول أحد المترشحين للترقية حيث تضمن ترقية أحد العناصر الإرهابية فرج شكو عمر محمد.

والمدعو فرج والشهير بـ”شكو” مطلوب في قضايا أمن دولة وأحد أبرز عناصر تنظيم الدولة الإرهابية “داعش”.

والإرهابي “شكو” سبق وأن ظهر في تقرير مصور نشره تنظيم داعش أثناء المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة بنغازي 2014 في عملية تحت مسمى “دخول الثكنة العسكرية والاشتباك مع المرتدين”

وأعلن “شطو” ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة بنغازي خلال العام 2014، وقد ظهر في إحدى المرات رافعاً علم تنظيم داعش فوق دبابة ما أكد مبايعته لتنظيم داعش قبل تحرير بنغازي بشكل كامل عام 2017.

وفرّ فرج شكو إلى الجنوب الليبي ضمن العناصر الفارة من سرايا بنغازي، حيث كان الجنوب في ذلك الوقت مخبأً لعناصر تنظيمي القاعدة وداعش، وقد قامت عناصر شورى بنغازي الفارة بشن عدة هجمات على منطقة زلة والموانئ النفطية.

ووردت أنباء عن إصابة فرج شكو في اشتباكات ضد قوات الجيش الوطني في محور الرملة جنوب طرابلس، وهو ما يفسر ظهوره مستندًا على عكازات أثناء مهاجمة مدينة صبراتة.

وقبل أحداث فبراير 2011 كان من ضمن جهاز الدعم المركزي ومنها تدرج إلى ما وصل علية من تطرف وهرب من مدينة بنغازي خلال العام 2016 والتحق بسرايا الدفاع عن بنغازي وشارك في الهجمات التى طالت الهلال النفطي ومدينة أجدابيا ومناطق شرق المدينة.

كما شارك في مجزره قاعدة براك الشاطئ ليلتحق بالحشد المليشياوي منذ 2019 وأصبح من ضمن (سرية عقبة) والتى ضمت غالبها العناصر المتطرفة الهاربة من مدن ومناطق برقة ،وهي سرية تأتى تحت عباءه مليشيا 319.