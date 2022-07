ليبيا – نفى الناطق السابق باسم عمليات البنيان المرصوص أحمد الروياتي الأخبار المنشورة والتي تروج لها الصفحات والشخصيات المحسوبة على رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بشأن تواجد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا في العاصمة طرابلس أوضواحيها.

الروياتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “محاولة بعض الصفحات والشخصيات المحسوبة على حكومة الدبيبة اللاشرعية هذه الساعات، بالتسويق أن فتحي باشاآغا يتواجد في العاصمة طرابلس وضواحيها أو يتوجه لها خبر عارٍ عن الصحة تمامًا”.

وأضاف: “فتحي باشاآغا ما زال متواجدًا في مدينة سرت، أما الحراك العسكري النشط في العاصمة ونواحيها فالكل يعرف أسبابه وأطرافه ولن أزيد”.

وأردف: “نحن مشروع ولسنا فردًا واثنين أو ثلاثة، ولهذا لكل الأنصار والمؤيدين، لا تجزعوا، فما زلنا مستمرين وبقوة، واليوم أكثر من ذي قبل، خاصة بعد أن انكشفت الغمامة عن كثير وظهرت الحقيقة للمغفلين وفُضحت نوايا المطبلين وأحقاد المؤدلجين، وخاصة أيضًا وأكثر أن الوطن أصبح فعلًا في خطر أكبر بعد أن أدخلو وباعوا حتى مُقدراته في سوق النخاسة وبازار الذل”.

الروياتي ختم مؤكدًا: “فلن نصمت أو نهنأ، والوطن أولى وأبقى، وإلى الدولة ماضون شاء من شاء وأبى من أبى”.

The post الروياتي: لكل الأنصار والمؤيدين لا تجزعوا ماضون إلى الدولة شاء من شاء وأبى من أبى first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية