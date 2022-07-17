جلسة طارئة لمجلس النواب الأيام القادمة لتسمية المناصب السيادية

طبرق17 يوليو 2022 (وال)- أكد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، عزم المجلس الأيام القادمة عقد جلسة طارئة لتسمية المناصب السيادية، مجددًا الدعوة لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها.

ونقل المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق عن هدية قوله؛ إن مجلس الدولة الاستشاري لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية، مضيفًا بأن مجلس النواب أدى ما عليه وملتزمًا بكل الإتفاقيات المنصوص عليها؛ فيما يتعلق بالمناصب السيادية والتشاور مع مجلس الدولة.

وقال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بأن مجلس النواب أحال كل المُرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة مرات عديدة، ولكن فوجئ بعدم تجاوب مجلس الدولة أو تعاطيه معنا في هذه المشاورات.

وبحسب ما صرح به بليحق فقد أكد هدية على أن الوقت حاليًا يُحتم علينا إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب. (وال)

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