ليبيا – أكد فرحات بن قدارة الرئيس المعين من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لمؤسسة النفط بطرابلس أن مطالب القبائل التي أدت إلى إغلاق تصدير النفط منطقية،متعهدًا بتلبيتها.

قدارة وفي لقاء خاص مع قناة “الحدث” تابعتها صحيفة المرصد، شدد على أن مؤسسة النفط يجب أن تكون خارج التجاذبات السياسية، منوهًا بأنه لن ينحاز لأي طرف وسيتعامل مع أعلى معايير الشفافية.

وأضاف بن قدارة: “سنمارس عملنا وفقًا لتكليف حكومة الوحدة الوطنية لنا”.

كما أكد أن الصراع السياسي وصل لطريق مسدود والمواطن هو المتضرر من طموحات السياسيين، مستدركًا: “لن نسخر موارد المؤسسة لأي طرف وفي حل الوصول لطريق مسدود سنخرج”.

وأردف: “لدينا خطة وميزانية وترتيبات مالية لرفع معدلات الإنتاج، كما أن الحكومة أقرت 34 مليار دينار لصالح المؤسسة وستصرف على تصليح البنية التحتية وتطوير الإنتاج وإدخال التقنيات ورفع الكفاءات”.

ورأى أن الشريك الأجنبي يتطلع للاستثمار في ليبيا وزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح أن علاقته المهنية هي مع الحكومة ووزير النفط والغاز محمد عون وفق القانون، قائلًا: “إدارة المؤسسة تتم عبر مجلس إدارتها وعلاقتنا مع وزارة النفط تكاملية، واختصاصات المؤسسة واضحة ووزارة النفط لها اختصاصاتها”، مؤكدًا أن العاملين في قطاع النفط أهم عنصر فيها وسنحسن مرتباتهم ونوفر احتياجاتهم”.

وأبدى تفهمه لدور البنك المركزي وحدود المؤسسة وبناء جسور الثقة معه، مؤكدًا أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد تحد للمؤسسة ولجميع مؤسسات الدولة، منبهًا بأنه سيعمل على تجنيب مؤسسة النفط الدخول في أي معارك كما سيتم التعامل مع الجميع بحسن الظن والثقة إلى أن يثبت العكس.

ودعا الليبيين إلى الاتفاق على الشراكة فيما بينهم حتى تتضح الأمور.

كما أكد أن المؤسسة ستعمل على توفير المحروقات لشركة الكهرباء التي تعمل بالغاز في محطات كثيرة إلى جانب مساعدة لشركة لتحسين قدراتها.

بن قدارة أعرب عن تخوفه من أن مجلس إدارة مؤسسة النفط جاء بصفقة سياسية لكنها أكد على الشفافية، على حد قول

The post بن قدارة: لن نسخر موارد مؤسسة النفط لأي طرف.. والمواطن هو المتضرر من طموحات السياسيين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية