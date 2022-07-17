هدية: مجلس الدولة لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية

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قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، إن مجلس الدولة الاستشاري لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية.

وأضاف هدية، أن مجلس النواب أدى ما عليه وملتزماً بكل الاتفاقيات المنصوص عليها فيما يتعلق بالمناصب السيادية والتشاور مع مجلس الدولة.

وأوضح رئيس اللجنة، أن مجلس النواب أحال كل المُرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة مرات عديدة ولكنهم تفاجأوا بعدم تجاوب مجلس الدولة أو تعاطيه معهم في هذه المشاورات.

وأشار إلى عزم المجلس الأيام القليلة القادمة عقد جلسة طارئة لتسمية المناصب السيادية ، مكرراً الدعوة لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها.

وأكد هدية أن الوقت حالياً يُحتم علينا إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب.