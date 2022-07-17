«عميد مرادة»: لن يكون هناك أي إغلاق للحقول النفطية

أكد عميد بلدية مرادة مصطفى الزواوي، إنه جرى الاتفاق مع إدارة المؤسسة الوطنية النفطية الجديدة، ولن يكون هناك أي إغلاق.

وأضاف الزواوي، في تصريحات صحفية:” لم نساوم الدولة ولا عملنا على ابتزازها يوما ما، ولن نفعل ذلك الآن”

وتابع:” مرادة تملك حوضا يضمّ 24 حقلاً وأكثر من 2500 بئر نفط خام، وتشكو المدينة من سوء البنية التحتية وتردّيها، فالمدينة لا تملك طرقا معبّدة”.

وكان أعيان وحكماء منطقة مرادة، قالوا في بيان لهم في وقت سابق:” لن نسمح بفتح الحقول النفطية المجاورة وعددها 23 حقلا إلا بعد تحقيق مطالبنا”.

وأضاف البيان:” ندين تهميش منطقة مرادة من قبل المعتصمين والإدارة الجديدة لمؤسسة النفط ”

وتابع البيان:” لم يتم استدعاء أو إبلاغ أهالي مرادة الذين ضحا أبناؤهم من أجل الحقول النفطية المجاورة البالغة 23 حقلا، ولن نسمح بفتح الحقول النفطية المجاورة إلا بعد تحقيق مطالبنا”.

واستطرد البيان:” قد نضطر إلى إقفال حقلي التحدي والساحل المغذيين للشركة العامة للكهرباء”.