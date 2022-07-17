«الصحة» تمهل المستشفيات أسبوعا واحدا لإحالة بيانات العاملين لتسوية رواتبهم

أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تعميمًا تمهل فيه المستشفيات والمراكز الطبية المتخصّصة والعيادات المجمعة والأجهزة والجهات التابعة للقطاع، التي لم تتجاوب مع مطالبات وزارة الصحة لها، أسبوعًا واحدًا لإحالة بيانات العاملين من العناصر الطبيّة والطبيّة المساعدة، وفقًا للجداول المعدّة من وزارة الصحة، وذلك لتسوية رواتبهم وفق القرار رقم 885 وإحالة القوائم لإدارة الميزانية بوزارة المالية.

وحمَّلت وزارة الصحة جميع الجهات التابعة لها المسؤولية القانونية في حال عدم التزامها بإحالة البيانات المطلوبة في الوقت المحدّد، وذلك تنفيذًا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح.

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وجرى توجيه التعميم إلى مديري المستشفيات والمراكز التخصصية، ومديري العيادات المجمعة والمستشفيات القروية، ومديري الخدمات الصحية بالمناطق، والأجهزة والجهات التابعة للقطاع، بشأن إحالة بيانات العاملين من العناصر الطبية والطبية المساعدة في ظرف أسبوع.

وحول الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قرار رفع رواتب العناصر الطبية والطبية المساعدة، شدد وزير الصحة المكلف على ضرورة استكمال إحالة الإجراءات المطلوبة من وزارة المالية خلال أسبوع، للانتهاء من مطابقتها وتسوية رواتب العاملين من المهن الطبية والطبية المساعدة وفق الزيادة التي حددها القرار، وذلك بحسب البيان المنشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

من جانبه، أكد مدير إدارة الموارد البشرية، محيي الدين نويجي، أن وزارة الصحة انتهت من إحالة إجراءات مئتين وأربعة وثمانين مستشفى ومركزًا صحيًا وجهة تابعة لوزارة الصحة، إلى إدارة الميزانية بوزارة المالية وفق التسوية التي حددها القرار.